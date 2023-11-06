Стало известно, когда Украина сможет получить оценку относительно членства в ЕС

Отчет и рекомендация Еврокомиссии станут основой для принятия ключевого решения, начинать ли официальные переговоры о членстве Украины.

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В среду, 8 ноября, Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародует отчет, содержащий оценку прогресса Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Отчет будет включать положительные рекомендации, но под определенными условиями, - сообщает Reuters.

Ожидается, что исполнительная власть Европейского Союза на этой неделе будет рекомендовать приблизить Украину к членству. По словам официальных представителей ЕС, это будет желанной наградой для Киева, который продолжает осуществлять реформы и вести борьбу против России, несмотря на утомительный ход событий в течение почти двух лет.

Отчет и рекомендации, представленные в нем, станут основой для принятия ключевого решения на саммите национальных лидеров ЕС, запланированном на декабрь. На этом саммите будет решаться, начинать ли официальные переговоры о членстве Украины в ЕС.

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