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  1. У світі

Стало відомо, коли Україна зможе отримати оцінку щодо членства в ЄС

17:32, 6 листопада 2023
Звіт і рекомендація Єврокомісії стануть основою для прийняття ключового рішення, чи починати офіційні переговори про членство України.
Стало відомо, коли Україна зможе отримати оцінку щодо членства в ЄС
Джерело фото: Телеграф
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У середу, 8 листопада, Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оприлюднить звіт, що містить оцінку прогресу України на шляху до членства в Європейському Союзі. Звіт включатиме позитивні рекомендації, але під певними умовами, – повідомляє Reuters.

Очікується, що виконавча влада Європейського Союзу цього тижня рекомендуватиме наблизити Україну до членства. За словами офіційних представників ЄС, це буде бажаною нагородою для Києва, який продовжує здійснювати реформи та вести боротьбу проти росії, не дивлячись на втомливий хід подій протягом майже двох років.

Звіт та рекомендації, представлені в ньому, стануть основою для прийняття ключового рішення на саміті національних лідерів ЄС, запланованому на грудень. На цьому саміті вирішуватиметься, чи розпочинати офіційні переговори про членство України в ЄС.

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