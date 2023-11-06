Стало відомо, коли Україна зможе отримати оцінку щодо членства в ЄС

Звіт і рекомендація Єврокомісії стануть основою для прийняття ключового рішення, чи починати офіційні переговори про членство України.

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У середу, 8 листопада, Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оприлюднить звіт, що містить оцінку прогресу України на шляху до членства в Європейському Союзі. Звіт включатиме позитивні рекомендації, але під певними умовами, – повідомляє Reuters.

Очікується, що виконавча влада Європейського Союзу цього тижня рекомендуватиме наблизити Україну до членства. За словами офіційних представників ЄС, це буде бажаною нагородою для Києва, який продовжує здійснювати реформи та вести боротьбу проти росії, не дивлячись на втомливий хід подій протягом майже двох років.

Звіт та рекомендації, представлені в ньому, стануть основою для прийняття ключового рішення на саміті національних лідерів ЄС, запланованому на грудень. На цьому саміті вирішуватиметься, чи розпочинати офіційні переговори про членство України в ЄС.

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