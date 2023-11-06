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Вища рада правосуддя розподілила 950 скарг на суддів

17:22, 6 листопада 2023
Здійснюється об’єднання скарг різних заявників стосовно одного й того самого судді чи скарг стосовно суддів різних судових інстанцій, які здійснювали судочинство в одній судовій справі.
Вища рада правосуддя розподілила 950 скарг на суддів
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Вища рада правосуддя нагадує, що з 1 листопада відновлено розподіл між членами Ради скарг щодо дисциплінарного проступку судді та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Зазначається, що секретаріат Вищої ради правосуддя послідовно здійснює авторозподіл між членами Ради скарг щодо дисциплінарного проступку судді. За минулий тиждень розподілено 911 скарг, дисциплінарне провадження в яких не завершено попереднім складом Ради та скарг, які надійшли з 5 серпня 2021 року до 31 жовтня 2023 року. Також розподілено 39 нових справ, які надійшли з 1 листопада.

Як повідомили у ВРП, у процесі авторозподілу здійснюється об’єднання скарг  різних заявників стосовно одного й того самого судді чи скарг стосовно суддів різних судових інстанцій, які здійснювали судочинство в одній судовій справі. Окремі справи можуть містити 15-20 проваджень, які потребують об’єднання.  

«Вища рада правосуддя у своїй діяльності сповідує принципи прозорості та транспарентності, наслідком цього, зокрема, є те що інформація про уже розподілені скарги (протоколи про автоматизований розподіл) розміщена у рубриці «Реєстр автоматизованого розподілу матеріалів між членами ВРП» у розділі «Діяльність» на сайті ВРП. Під час пошуку скарги слід орієнтуватися на фактичну дату її подання. У реєстрі є можливість ознайомитись з усіма аспектами авторозподілу тієї чи іншої скарги»,  -додають у ВРП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів.

Ми повідомляли, що у Вищій раді правосуддя знаходяться 12 366 скарг на суддів. З них, 2 800 скарг – це скарги на одних і тих же суддів з одних і тих же підстав.

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