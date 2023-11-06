Высший совет правосудия распределил 950 жалоб на судей

Осуществляется объединение жалоб разных заявителей в отношении одного и того же судьи или жалоб в отношении судей разных судебных инстанций, которые осуществляли судопроизводство по одному судебному делу.

Высший совет правосудия напоминает, что с 1 ноября возобновлено распределение между членами Совета жалоб по дисциплинарному проступку судьи и жалобам на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

Отмечается, что Секретариат Высшего совета правосудия последовательно осуществляет автораспределение между членами Совета жалоб по дисциплинарному проступку судьи. За прошедшую неделю распределено 911 жалоб, дисциплинарное производство в которых не завершено предварительным составом Совета и жалоб, поступивших с 5 августа 2021 года по 31 октября 2023 года. Также распределено 39 новых дел, поступивших с 1 ноября.

Как сообщили в ВСП, в процессе автораспределения осуществляется объединение жалоб разных заявителей в отношении одного и того же судьи или жалоб в отношении судей разных судебных инстанций, которые осуществляли судопроизводство по одному судебному делу. Отдельные дела могут содержать 15-20 производств, требующих объединения.

«Высший совет правосудия в своей деятельности определяет принципы прозрачности и транспарентности, следствием этого, в частности, является то, что информация об уже распределенных жалобах (протоколы об автоматизированном распределении) размещена в рубрике «Реестр автоматизированного распределения материалов между членами ВСП» в разделе «Деятельность» на сайте ВСП. При поиске жалобы следует ориентироваться на фактическую дату ее подачи. В реестре есть возможность ознакомиться со всеми аспектами автораспределения той или иной жалобы», - добавляют в ВСП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия определил, как будет распределять и рассматривать жалобы на судей.

Мы писали, что в Высшем совете правосудия находятся 12 366 жалоб на судей. Из них, 2 800 жалоб – это жалобы на одних и тех же судей по одним и тем же основаниям.

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