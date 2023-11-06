В Украине вступил в силу закон о запрете салютов, фейерверков и петард

6 ноября вступает в силу закон, запрещающий использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард.

В понедельник, 6 ноября, в Украине вступил в силу закон №7438 о запрете использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя комитета по Верховной Раде по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

Как известно, проект закона инициировал Президент Владимир Зеленский на период военного положения в Украине. Документ также был одобрен Советом в апреле и подписан главой государства в мае.

Тогда же заработали нормы о запрещении использования и продажи фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).

А за шесть месяцев, то есть уже с сегодняшнего дня, вступили в силу нормы об уменьшении шума.

Что именно сейчас под запретом

запрещается использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

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