Не отримали податкове повідомлення-рішення через некоректну адресу: які можуть бути наслідки

Якщо платник не повідомляє ДПС про зміну реєстрації – ППР надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу.

Державна податкова служба у Львівській області роз’яснила наслідки неотримання податкових повідомлень рішень через некоректну адресу.

Так, відповідно до Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення про сплату податку надсилається платнику за податковою адресою.

Інформація щодо податкової адреси – це інформація, подана до податкової служби особисто платником. Здебільшого такі дані були внесені до інформаційних баз податкової служби на момент, коли громадяни звертались до податкових органів з метою отримання ідентифікаційних кодів.

Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік, подавши заяву за формою 5 ДР. Якщо платник не повідомляє ДПС про зміну реєстрації – ППР надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином, платник не буде ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Внаслідок цього після настання терміну (60-ти днів з дати вручення) за несплаченими ППР виникає податковий борг.

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