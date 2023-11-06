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  1. В Україні

Не отримали податкове повідомлення-рішення через некоректну адресу: які можуть бути наслідки

23:25, 6 листопада 2023
Якщо платник не повідомляє ДПС про зміну реєстрації – ППР надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу.
Не отримали податкове повідомлення-рішення через некоректну адресу: які можуть бути наслідки
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Державна податкова служба у Львівській області роз’яснила наслідки неотримання податкових повідомлень рішень через некоректну адресу.

Так, відповідно до Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення про сплату податку надсилається платнику за податковою адресою.

Інформація щодо податкової адреси – це інформація, подана до податкової служби особисто платником. Здебільшого такі дані були внесені до інформаційних баз податкової служби на момент, коли громадяни звертались до податкових органів з метою отримання ідентифікаційних кодів.

Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік, подавши заяву за формою 5 ДР. Якщо платник не повідомляє ДПС про зміну реєстрації – ППР надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином, платник не буде ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Внаслідок цього  після настання терміну (60-ти днів з дати вручення) за несплаченими ППР виникає податковий борг.

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