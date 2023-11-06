Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В апаратах місцевих та апеляційних судів не вистачає 4 731 працівника апарату – Міністерство фінансів

У 2023 році з апаратів судів звільнилися 765 працівників апаратів судів.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Комісія при Президенті визначилася, кого пропускати далі в конкурсі до Вищої ради правосуддя

11 кандидатів на посаду члена ВРП за квотою Президента пропустили далі без питань, але з 4 працівників НАБУ далі пропустили лише одного.

Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося

Дивний випадок стався у Кропивницькому апеляційному суді, а суддя вважає, що став жертвою провокації.

У КПК пропонують визначити, хто має право змінювати судді чи нардепу обвинувачення в суді чи висувати додаткове обвинувачення

Депутати пропонують врегулювати питання зміни обвинувачення у суді для суддів та народних депутатів.

  1. В Україні

На Прикарпатті озброєний чоловік пограбував АЗС

23:44, 6 листопада 2023
На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали розбійника, який скоїв напад на АЗС.
На Прикарпатті озброєний чоловік пограбував АЗС
Джерело фото: Поліція Івано-Франківської області
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Поліцейські на Прикарпатті затримали чоловіка, який з ножем та пістолетом вчинив напад на АЗС. За інформацією поліції Івано-Франківської області, подія трапилася у місті Долина.

Нападник прибув на своєму автомобілі до заправки, де вчинив розбійний напад. Після скоєного, він швидко покинув місце події. Однак завдяки координації та оперативній роботі правоохоронців, фігуранта вдалося затримати всього за декілька годин.

У внутрішньому приміщенні заправки, під загрозою предмета, схожого на пістолет, нападник вимагав від оператора мобільний телефон. Після цього він підійшов до каси, витягнув ніж та погрожував касирці, вимагаючи від неї всі гроші з каси, на суму понад 10 тисяч гривень.

Після отримання готівки та мобільного телефону, нападник поспішно виїхав з АЗС на своєму автомобілі. Поліція Долини та Калуша миттєво розпочали пошукові заходи, орієнтуючись на описане авто.

Завдяки оперативній інформації, поліцейські зупинили автомобіль «Toyota Yaris» в селі Пійло, що у Калуському районі, і затримали підозрюваного. Під час огляду транспортного засобу були виявлені викрадені гроші, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник.

Дії правоохоронців відповідали вимогам Кримінального процесуального кодексу України, і фігуранта затримали згідно зі статтею 208. Наразі, слідчі в рамках процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калуша оголосили підозру чоловікові за ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд незабаром розгляне питання про запобіжний захід для підозрюваного.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва