На Прикарпатті озброєний чоловік пограбував АЗС

На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали розбійника, який скоїв напад на АЗС.

Джерело фото: Поліція Івано-Франківської області

Поліцейські на Прикарпатті затримали чоловіка, який з ножем та пістолетом вчинив напад на АЗС. За інформацією поліції Івано-Франківської області, подія трапилася у місті Долина.

Нападник прибув на своєму автомобілі до заправки, де вчинив розбійний напад. Після скоєного, він швидко покинув місце події. Однак завдяки координації та оперативній роботі правоохоронців, фігуранта вдалося затримати всього за декілька годин.

У внутрішньому приміщенні заправки, під загрозою предмета, схожого на пістолет, нападник вимагав від оператора мобільний телефон. Після цього він підійшов до каси, витягнув ніж та погрожував касирці, вимагаючи від неї всі гроші з каси, на суму понад 10 тисяч гривень.

Після отримання готівки та мобільного телефону, нападник поспішно виїхав з АЗС на своєму автомобілі. Поліція Долини та Калуша миттєво розпочали пошукові заходи, орієнтуючись на описане авто.

Завдяки оперативній інформації, поліцейські зупинили автомобіль «Toyota Yaris» в селі Пійло, що у Калуському районі, і затримали підозрюваного. Під час огляду транспортного засобу були виявлені викрадені гроші, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник.

Дії правоохоронців відповідали вимогам Кримінального процесуального кодексу України, і фігуранта затримали згідно зі статтею 208. Наразі, слідчі в рамках процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калуша оголосили підозру чоловікові за ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд незабаром розгляне питання про запобіжний захід для підозрюваного.

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