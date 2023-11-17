У Польщі можуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Блокаду ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною поляки планують розпочати вже наступного тижня.

Фото: france24.com

У Польщі представники перевізників заявили, що планують перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною Медика – Шегині. Блокаду хочуть розпочати вже наступного тижня, передає Barron's.

За словами одного з організаторів протесту Томаша Борковського, з понеділка, 20 листопада, польські страйкарі розширять блокаду на пункт пропуску Медика – Шегині.

Він зазначив, що перевізники «не задоволені швидкістю» переговорів між урядами Польщі та України та очікують на новий етап.

Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Раныше ми писали, що представники польських вантажних перевізників повідомили, що останні переговори з українськими офіційними особами не врегулювали суперечку, пов'язану із конкуренцією з боку українських підприємств

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