Чехия заблокировала десятки объектов российской недвижимости: в кадастре появились печати

Заморожено около 70 объектов российской недвижимости, преимущественно в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.

Правительство Чехии приняло решение о замораживании всех российских государственных активов. Предложил заморозить российское состояние министр иностранных дел ЧР Ян Липовский.

Так, блокировка десятков объектов российской недвижимости в Чехии уже внесена в кадастр недвижимости Чешской Республики – 15 ноября там появились печати блокировки. Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на CTK.

Министр иностранных дел ЧР Ян Липовский отметил, что заморожено около 70 объектов российской недвижимости, преимущественно в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.

В Карловых Варах, в частности, заблокировали здание бывшего консульства рф.

Согласно введенным изменениям, российская федерация не сможет распоряжаться недвижимостью, принадлежащей государственному учреждению рф, а ее имущество не может быть передано или продано. россии также не позволят использовать банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество.

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