НКРЕКП: Підвищення цін на електроенергію для населення з 1 січня не буде

Позиція Регулятора полягає в тому, що питання про підвищення тарифів для населення на електроенергію до кінця проходження опалювального періоду наразі не стоїть.

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У п’ятницю, 17 листопада, вийшло інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського під заголовком «Чому треба готуватися до підвищення цін на електроенергію».

Як повідомили у НКРЕКП, низка телеграм-каналів «спотворила сказане», та повідомила, «нібито підняття ціни на електроенергію для населення відбудеться з 1 січня наступного року».

Однак, у інтерв’ю Ущаповський сказав: «Моя особиста думка, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів».

У НКРЕКП наголосили, що чітка позиція Регулятора полягає в тому, що питання про підвищення тарифів для населення на електроенергію до кінця проходження опалювального періоду наразі не стоїть.

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