Многочасовые тревоги из-за МИГ-31: в Воздушных силах сообщили, что ищут решение проблемы

В настоящее время ведется работа в профильных министерствах и ведомствах.

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Как известно, Президент Владимир Зеленский поручил решить проблему длительных воздушных тревог из-за взлета вражеских МИГ-31. В Воздушных силах сообщили, что ищут варианты решения, ведь это очень сложно.

Над решением проблемы работают в профильных ведомствах с привлечением ведущих специалистов, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

Игнат отметил, что длительные перелеты МИГ-31 могут на несколько часов заблокировать жизнедеятельность государства и экономики. Это мешает учебному процессу, так как школы вынуждены все это время находиться в укрытиях. По его словам, нужно решение, которое бы удовлетворило всех.

«Нужно решение, которое удовлетворит всех, но люди хотят понимать, как это все будет происходить. Это беспокоит общество. Каким будет это решение – нужно дождаться. Воздушные силы будут и дальше предоставлять информацию об опасности, а также будем информировать в публичном пространстве», - заверил он.

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