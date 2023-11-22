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У Пентагоні впевнені, що Україна ефективно використовує військову допомогу США

15:26, 22 листопада 2023
У США заявили, що допомога, яку вони надали Україні, справила позитивний вплив на перебіг бойових дій.
У Пентагоні впевнені, що Україна ефективно використовує військову допомогу США
Фото: AFP
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У Сполучених Штатах Америки впевнені, що українська армія ефективно використовує військову техніку, яку вони надали. Про це заявила прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Так, Сінгх висловила впевненість, що допомога, яку США надали Україні, справила позитивний вплив на перебіг бойових дій.

Вона додала, що йдеться про HIMARS та «чудові системи протиповітряної оборони».

«Військові України ефективно використовують це озброєння та техніку, і ми бачимо результати цього на полі бою.

Ми дуже впевнені в тому, що ми змогли надати Україні для досягнення прогресу на полі бою», — зазначили у Пентагоні.

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