Українці можуть здати ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти рідних

Українці в Польщі та Німеччині можуть здати зразки ДНК пошуку зниклих безвісти рідних.

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Українці, які опинилися за кордоном через збройну агресію російської федерації, отримали можливість здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, які зникли безвісти внаслідок особливих обставин, – повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ініціатива стала можливою завдяки угоді, укладеній між Національною поліцією України та Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

Наразі ця послуга доступна для українців, які перебувають у Польщі та Німеччині. Зібрані зразки ДНК експерти передадуть українським слідчим для подальшого пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

Графік забору біологічного матеріалу виглядає наступним чином:

Польща:

28 листопада – Краків;

30 листопада – Варшава;

30 листопада – Познань.

Німеччина:

2 грудня – Берлін, Мюнхен;

3 грудня – Дрезден;

4 грудня – Франкфурт-на-Майні;

5 грудня – Дюссельдорф.

Записатися на процедуру здачі зразків ДНК можна, зателефонувавши за номером: +38 (068) 791-00-00.

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