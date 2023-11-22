Українці можуть здати ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти рідних

Українці, які опинилися за кордоном через збройну агресію російської федерації, отримали можливість здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, які зникли безвісти внаслідок особливих обставин, – повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Ініціатива стала можливою завдяки угоді, укладеній між Національною поліцією України та Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.
Наразі ця послуга доступна для українців, які перебувають у Польщі та Німеччині. Зібрані зразки ДНК експерти передадуть українським слідчим для подальшого пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.
Графік забору біологічного матеріалу виглядає наступним чином:
Польща:
- 28 листопада – Краків;
- 30 листопада – Варшава;
- 30 листопада – Познань.
Німеччина:
- 2 грудня – Берлін, Мюнхен;
- 3 грудня – Дрезден;
- 4 грудня – Франкфурт-на-Майні;
- 5 грудня – Дюссельдорф.
Записатися на процедуру здачі зразків ДНК можна, зателефонувавши за номером: +38 (068) 791-00-00.
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