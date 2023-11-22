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  1. В Украине

Первый снег в Киеве: за утро 13 ДТП, одно – смертельное

12:36, 22 ноября 2023
На дорогах столицы в первый день снегопада работают коммунальщики и правоохранители, водителей предупреждают об опасности.
Первый снег в Киеве: за утро 13 ДТП, одно – смертельное
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Сегодня, 22 ноября, столицу замело снегом. Уже на 11 часов утра на автодорогах Киева произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в том числе одно ДТП с пострадавшими, где один человек, к сожалению, погиб, - сообщает патрульная полиция Киева.

Экипажи патрульной полиции направлены на обеспечение безопасности движения и принимают меры для избежания опасных ситуаций на дорогах. В случае необходимости они также осуществляют регулирование движения.

Для уборки снега в городе задействовано 255 единиц очистительной техники. Специалисты в первую очередь выполняют работы на спусках, подъемах, мостах и основных автодорогах.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ожидается умеренный мокрый снег в течение 23-го и 24-го числа, что может вызвать гололед на дорогах.

Водителей призывают воздержаться от парковки по обеим сторонам улиц, чтобы не препятствовать работе спецтехники. В случае возникновения опасных ситуаций, следует звонить по спецлинии 112.

Тем, кто еще не подготовил свои автомобили к зиме, советуют сделать это как можно быстрее: проверьте наличие зимних шин и омывателя, состояние аккумулятора и средства для очистки от снега и гололеда.

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