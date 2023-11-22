Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии четырех вакантных должностей

Суд ищет трех ведущих специалистов и главного специалиста.

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что в суде есть четыре вакантных должности. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Среди них:

Ведущий специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел – 2 должности;

Главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях – 1 должность

Ведущий специалист отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярия) – 1 должность.

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять по электронному адресу: [email protected]

Документы принимаются до 30.11.2023 включительно. За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Винницкой области сообщил о наличии вакантной должности.

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