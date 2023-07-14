У загиблих військовослужбовців заборонять вилучати органи для трансплантації, — народні депутати внесли законопроект

Автор закону про спрощення процедури трансплантації органів, прийнятого напередодні повномасштабного вторгнення, внесла законопроект, яким пропонується заборонити вилучення органів у загиблих військових.

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Народні депутати 12 липня зареєстрували у Верховній Раді законопроект 9482, яким пропонується заборонити вилучення органів для трансплантації у військовослужбовців, а також у загиблих від рук правоохоронців.

«Забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у померлих осіб, які належать до:

…4) осіб, загиблих внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур, які уповноважені законами чи іншими нормативно-правовими актами використовувати та застосовувати заходи примусу;

5) службовців військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій, утворених відповідно до законів України, які визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних (бойових) дій в Україні або в окремих її місцевостях де введено воєнний стан», - пропонують встановити автори у статті 17 Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Як зазначають депутати, існує необхідність уточнити положення, що стосуються заборони вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у службовців військових формувань та правоохоронних органів. Також положення Закону приводяться у відповідність до законодавства, яке регулює випадки застосування зброї та інші силові дії, які можуть спричинити загибель людини. «Чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі», - вважають автори.

Прикметно, що ініціатором проекту виступає народний депутат Оксана Дмитрієва.

Нагадаємо, як відомо, напередодні повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, набув чинності закон, за яким українці можуть стати посмертними донорами органів за спрощеною процедурою, і не потрібна їхня прижиттєва нотаріальна згода на трансплантацію. Такий закон (законопроект 5831) ініціювали голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, депутати Оксана Дмитрієва, Олег Бондаренко та інші.

«Письмова згода живого донора та згода батьків чи інших законних представників живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів, письмова відмова від раніше наданої такої згоди не потребує нотаріального посвідчення правочину або посвідчення справжності підпису нотаріусом», - було зазначено у законі.

У разі відсутності іншого з подружжя або близьких родичів згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи запитує трансплант-координатор у особи, яка зобов'язалася поховати померлу особу.

Таким чином, запитати дозвіл на трансплантацію можна у лікарні, яка ховає людину.

Також із закону повністю вилучили право призначити свого повноважного представника, який після смерті людини може повідомити, чи давала особа згоду на посмертне донорство.

Тобто, якщо особа перебуває у цивільному шлюбі, то громадянський чоловік чи дружина, якого особа могла б призначити своїм повноважним представником, не мають юридичних важелів вплинути на процес трансплантації (тільки офіційний чоловік/дружина, діти, батьки, рідні брат чи сестра, а також «обличчя, яке зобов'язалося поховати», тобто, наприклад, та лікарня, в якій людина померла).

Михайло Радуцький пояснив, що дуже допоможе медикам у роботі те, що документ передбачає затвердження нової процедури згоди на посмертне донорство (через застосунок «Дія»), удосконалює алгоритми підбору пари донор-реципієнт, розширює коло осіб, які можуть приймати рішення про вилучення органів.

Крім того, він повідомив про співпрацю із представниками американської волонтерської організації Global Response Managers, яка працює в умовах війни та надає хірургічну допомогу, а також про те, що під час війни галузь трансплантації продовжує розвиватися рекордними темпами.

Нагадаємо, 13 квітня 2023 року Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Майборода проти України» про видалення лікарями у пацієнтки нирки без її згоди.

Автор: Наталя Мамченко

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