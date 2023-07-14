Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору

Ухваленим законом збільшується в 3-5 разів штраф за ухилення від переговорів про укладання колективного договору представників роботодавців та профспілок. Підвищені санкції не поширюватимуться на роботодавців, у штаті яких не більше 25 осіб, та профспілки, що представляють інтереси працівників таких роботодавців.

Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

Перші прокурори-стажисти почнуть підготовку у серпні

Перший конкурс на посади прокурорів-стажистів заплановано вже на 24 липня.

Рада посилила відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

Депутати ухвалили закон, який передбачає ув’язнення за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).

  1. Публікації
  2. / Законодавство

У загиблих військовослужбовців заборонять вилучати органи для трансплантації, — народні депутати внесли законопроект

07:10, 14 липня 2023
Автор закону про спрощення процедури трансплантації органів, прийнятого напередодні повномасштабного вторгнення, внесла законопроект, яким пропонується заборонити вилучення органів у загиблих військових.
У загиблих військовослужбовців заборонять вилучати органи для трансплантації, — народні депутати внесли законопроект
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Народні депутати 12 липня зареєстрували у Верховній Раді законопроект 9482, яким пропонується заборонити вилучення органів для трансплантації у військовослужбовців, а також у загиблих від рук правоохоронців.

«Забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у померлих осіб, які належать до:

…4) осіб, загиблих внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур, які уповноважені законами чи іншими нормативно-правовими актами використовувати та застосовувати заходи примусу;

5) службовців військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій, утворених відповідно до законів України, які визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави, які загинули при виконанні ними своїх обов’язків через ушкодження внаслідок воєнних (бойових) дій в Україні або в окремих її місцевостях де введено воєнний стан», - пропонують встановити автори у статті 17 Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Як зазначають депутати, існує необхідність уточнити положення, що стосуються заборони вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у службовців військових формувань та правоохоронних органів. Також положення Закону приводяться у відповідність до законодавства, яке регулює випадки застосування зброї та інші силові дії, які можуть спричинити загибель людини. «Чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі», - вважають автори.

Прикметно, що ініціатором проекту виступає народний депутат Оксана Дмитрієва.

Нагадаємо, як відомо, напередодні повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, набув чинності закон, за яким українці можуть стати посмертними донорами органів за спрощеною процедурою, і не потрібна їхня прижиттєва нотаріальна згода на трансплантацію. Такий закон (законопроект 5831) ініціювали голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, депутати Оксана Дмитрієва, Олег Бондаренко та інші.

«Письмова згода живого донора та згода батьків чи інших законних представників живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів, письмова відмова від раніше наданої такої згоди не потребує нотаріального посвідчення правочину або посвідчення справжності підпису нотаріусом», - було зазначено у законі.

У разі відсутності іншого з подружжя або близьких родичів згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи запитує трансплант-координатор у особи, яка зобов'язалася поховати померлу особу.

Таким чином, запитати дозвіл на трансплантацію можна у лікарні, яка ховає людину.

Також із закону повністю вилучили право призначити свого повноважного представника, який після смерті людини може повідомити, чи давала особа згоду на посмертне донорство.

Тобто, якщо особа перебуває у цивільному шлюбі, то громадянський чоловік чи дружина, якого особа могла б призначити своїм повноважним представником, не мають юридичних важелів вплинути на процес трансплантації (тільки офіційний чоловік/дружина, діти, батьки, рідні брат чи сестра, а також «обличчя, яке зобов'язалося поховати», тобто, наприклад, та лікарня, в якій людина померла).

Михайло Радуцький пояснив, що дуже допоможе медикам у роботі те, що документ передбачає затвердження нової процедури згоди на посмертне донорство (через застосунок «Дія»), удосконалює алгоритми підбору пари донор-реципієнт, розширює коло осіб, які можуть приймати рішення про вилучення органів.

Крім того, він повідомив про співпрацю із представниками американської волонтерської організації Global Response Managers, яка працює в умовах війни та надає хірургічну допомогу, а також про те, що під час війни галузь трансплантації продовжує розвиватися рекордними темпами. 

Нагадаємо, 13 квітня 2023 року Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Майборода проти України» про видалення лікарями у пацієнтки нирки без її згоди.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду