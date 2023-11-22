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В Україні збираються зменшити кількість вишів, як рекомендує Єврокомісія: розроблено законопроєкт

19:07, 22 листопада 2023
Потребу в оптимізації мережі закладів також диктує демографічна ситуація в країні, оскільки тенденція кількості студентів у вишах знижується.
В Україні збираються зменшити кількість вишів, як рекомендує Єврокомісія: розроблено законопроєкт
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У Міністерстві освіти і науки вважають, кількість вищих навчальних закладів в Україні потрібно зменшити, оскільки за останні 15 років середня кількість студентів в одному ВНЗ знизилася майже вдвічі. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі Радіо Культура.

За його словами, наявна система вищої освіти є «роздутою», оскільки налічує понад 170 державних вишів, частина з яких має територіально відокремлені структурні підрозділи.

Ступінь бакалавра також можна здобути в деяких коледжах. 

«Ще є аспірантура, відкрита в інститутах Академії наук, які також вважаються окремими закладами освіти. Це – достатньо «роздута» система. І це тільки державні заклади, поруч із ними існує ще 85 приватних», – зазначив Винницький. 

За його словами, потребу в оптимізації мережі закладів також диктує демографічна ситуація в країні, оскільки тенденція кількості студентів у вишах знижується.

За його словами, зменшити кількість вишів Україні рекомендує Європейська комісія, яка слідкує за виконанням Україною вимог для вступу до Європейського Союзу.

«Наша демографія не може підтримати такої кількості закладів освіти. 15 років тому середня кількість студентів на один заклад становила 6,5 тис. осіб, сьогодні це 3,5 тис. І ця тенденція триває.

Європейська комісія пропонує розробити план дій для цього. Відповідь Міністерства освіти є – вже розроблено законопроєкт «Про модернізацію мережі закладів вищої освіти», – сказав заступник міністра.

Згідно з документом, в Україні, зокрема, мають розмежувати заклади фахової передвищої освіти (коледжі) від закладів вищої освіти, каже Винницький.

Від так, територіально відокремлені структурні підрозділи мають або бути приєднані до інших закладів освіти, або стати незалежними закладами вищої освіти.

«У Європі немає концепції територіально відокремленого структурного підрозділу чи філії, складно уявити, що, наприклад, в Гамбурзі є філія Мюнхенського університету, а в Марселі – Паризького. Нам треба їх розділити», – сказав Винницький.

Він додав, що до кінця 2023 року в Україні буде щонайменше 6 об’єднаних закладів у різних регіонах.

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