Поліцейським гарантується безкоштовне медичне забезпечення навіть у приватних клініках, - Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон про гарантії медичного обслуговування поліцейських навіть у приватних клініках, але неясно, хто це компенсуватиме.

22 листопада парламент ухвалив закон про збереження можливості біологічного батьківства, у випадку отримання військовослужбовцями поранень, які впливають на репродуктивні функції (законопроект 8011).

Серед іншого, законопроектом також пропонується викласти у новій редакції ч. 10 статті 95 Закону «Про Національну поліцію» і передбачити, що у період дії воєнного стану поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Проте, за запропонованого законодавчого підходу є незрозумілим, хто є «замовником» встановленої Законом гарантії, а відтак і порушується принцип юридичної визначеності щодо ясності та недвозначності викладення правових приписів.

Крім того мають бути передбачені механізми компенсації закладам охорони здоров'я приватної форми власності та фізичним особам – підприємцям, які отримали ліцензію на здійснення медичної практики, надання медичного забезпечення поліцейським.

Ініціатором проекту виступає народний депутат Оксана Дмитрієва.

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, набув чинності закон її авторства, за яким українці можуть стати посмертними донорами органів за спрощеною процедурою, і не потрібна їхня прижиттєва нотаріальна згода на трансплантацію (законопроект 5831). Згодом, 12 липня 2023 року, депутатка зареєструвала законопроект 9482, яким пропонується заборонити вилучення органів для трансплантації у військовослужбовців, а також у загиблих від рук правоохоронців.

Автор: Наталя Мамченко

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