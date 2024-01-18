З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Джерело фото: ГСЦ МВС

Головний сервісний центр МВС повідомив про результати складення теоретичних та практичних іспитів на право керування транспортними засобами у 2023 році.

Нагадаємо, що у 2023 році були встановлені нові правила складання іспитів на право керування автомобілем.

Так, процедура як теоретичного, так і практичного іспитів повністю фіксується на відео. Також, повністю фіксуються і розмови між кандидатами на отримання посвідчення водія та екзаменаторами.

У підсумку, фактично виключається ситуація, коли екзаменатор може «закрити очі» на певні недоліки в діях кандидатів. Одночасно кандидати, в теорії, отримують можливість для оскарження балів, отриманих під час іспитів, якщо вважають, що мало місце упереджене ставлення до них з боку екзаменатора.

За підсумками 2023 року, за даними ГСЦ, результати складання іспитів наступні.

Загальна кількість теоретичних іспитів на право керування автомобілем у 2023 році - 814 303, з першої спроби теоретичні іспити склали 229 184 особи (28%).

Загальна кількість практичних іспитів на право керування автомобілем у 2023 році - 835 752, з першої спроби практичні іспити склали 306 928 осіб (37%).

Разом з тим, у ГСЦ МВС повідомили, що у 2024 році контроль над складанням теоретичних і практичних іспитів буде посилений ще більше.

Зокрема, планується запровадити наступне:

всі легков і автомобілі , які належать сервісним центрам та на яких кандидати у водії складають практичні іспити, будуть обладнані чотирма відеокамерами для складання іспиту на право водіння транспорту категорії В

буде запроваджена система «рандомно-каскадн ого моніторинг у відеоматеріалів іспитів »

для екзаменаторів сервісних центрів буде запроваджено обов’язкове первинне та щорічне навчання зі складенням кваліфікаційного іспиту

Нагадаємо, що з листопада 2023 року теоретичний іспит на право керування автомобілем можна складати і без навчання в автошколі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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