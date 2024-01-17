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  1. В Україні

В Одесі контрактники та мобілізовані отримають одноразову фінансову допомогу

21:37, 17 січня 2024
Військовослужбовці з Одеси, які з 1 січня 2024 року уклали контракт із ЗСУ, отримають разову фінансову підтримку.
В Одесі контрактники та мобілізовані отримають одноразову фінансову допомогу
Джерело фото: konkurent

Одесити, які приєднуються до Збройних Сил України за контрактом, отримають підтримку від міської влади. Рішення про це було прийнято під час позачергової сесії міської ради у середу, 17 січня. Згідно з документом, військовослужбовці з Одеси, які уклали контракт із ЗСУ з 1 січня 2024 року, отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень, так само, як і мобілізовані особи. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

«Ми прийняли зміни до програми соціальної підтримки, і відтепер 20 тисяч гривень отримуватимуть не тільки мобілізовані, а й ті, хто пішов служити до Збройних Сил України за контрактом. Наразі мобілізують з 27 років, а служити за контрактом йдуть ті, хто молодші. Але всі вони захисники, які боронять нашу країну», – наголосив мер Одеси.  

За словами Труханова, це рішення вводить рівні умови для отримання грошової допомоги для обох категорій військовослужбовців. Зазначивши, що мобілізовані і контрактники є захисниками країни, він висловив надію, що ця ініціатива посприятиме підтримці тих, хто служить за контрактом.

Міський голова також повідомив, що розробляється порядок надання матеріальної допомоги, і вже отримуються заявки до Департаменту праці та соціальної політики міської ради. Очікується, що після зарахування до військової частини військовослужбовці автоматично отримуватимуть виплати на свій рахунок, що спростить процес отримання допомоги.

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