В Одессе контрактники и мобилизованные получат единовременную финансовую помощь

Военнослужащие из Одессы, которые с 1 января 2024 года заключили контракт с ВСУ, получат разовую финансовую поддержку.

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Одесситы, которые присоединяются к Вооруженным Силам Украины по контракту, получат поддержку от городских властей. Решение об этом было принято в ходе внеочередной сессии городского совета в среду, 17 января. Согласно документу, военнослужащие из Одессы, заключившие контракт с ВСУ с 1 января 2024 года, получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч гривен, так же, как и мобилизованные лица. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Мы приняли изменения в программу социальной поддержки, и отныне 20 тысяч гривен будут получать не только мобилизованные, но и те, кто пошел служить в Вооруженные Силы Украины по контракту. Сейчас мобилизуют с 27 лет, а служить по контракту идут те, кто моложе. Но все они защитники, которые защищают нашу страну", - подчеркнул мэр Одессы.

По словам Труханова, это решение вводит равные условия для получения денежной помощи для обеих категорий военнослужащих. Отметив, что мобилизованные и контрактники являются защитниками страны, он выразил надежду, что эта инициатива поспособствует поддержке тех, кто служит по контракту.

Городской голова также сообщил, что разрабатывается порядок предоставления материальной помощи, и уже получаются заявки в Департамент труда и социальной политики городского совета. Ожидается, что после зачисления в воинскую часть военнослужащие автоматически будут получать выплаты на свой счет, что упростит процесс получения помощи.

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