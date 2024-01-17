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  1. В мире

США останутся в НАТО, даже если Трамп станет президентом, – Столтенберг

19:12, 17 января 2024
США не выйдут из НАТО независимо от результатов президентских выборов и несмотря на угрозы Дональда Трампа выйти из военного альянса, – Столтенберг.
США останутся в НАТО, даже если Трамп станет президентом, – Столтенберг
Источник фото: censor.net

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты останутся неотъемлемым членом Североатлантического альянса независимо от того, кто станет следующим президентом, поскольку такое решение обусловлено стратегическими интересами безопасности США, которые требуют удержания прочных связей с более чем 30 государствами-союзниками. Об этом сообщает Bloomberg.

"Это то, чего нет у Китая и России. Это делает США более безопасными и сильными", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что во время встреч с бывшим президентом Дональдом Трампом тот никогда не высказывал мысли, что США могут оставить Европу без поддержки.

По словам Столтенберга, главная претензия к экс-президенту Трампу заключалась в том, что европейские союзники не выделяли достаточно средств на нужды обороны. Отметив увеличение расходов европейских союзников на оборону, генсек НАТО подчеркнул, что совместные усилия позволяют реализовать принцип справедливого распределения финансового бремени среди членов альянса.

Ранее Дональд Трамп после победы в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

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