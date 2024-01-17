Украина в условиях войны, и даже дышать – вопрос справедливости, – Зеленский о мобилизации

По словам Президента Зеленского, мужчины призывного возраста должны оставаться в Украине.

Источник фото: Офис Президента

Во время выступления на итоговой конференции в Давосе, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам, особенно тем, кто находится в мобилизационном возрасте, придется оставаться в Украине и при этом не просто жить, а воевать или работать: "в Украине нельзя просто дышать воздухом - мы в войне".

"Это вопрос о справедливости, это не вопрос женщин, детей или людей немобилизационного возраста - они свободны. Это вопрос закона и справедливости: если ты мобилизационного возраста, ты должен быть в Украине и это факт. И дальше ты будешь воевать или работать", - подчеркнул президент.

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