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  1. В Украине

Украина в условиях войны, и даже дышать – вопрос справедливости, – Зеленский о мобилизации

18:59, 17 января 2024
По словам Президента Зеленского, мужчины призывного возраста должны оставаться в Украине.
Украина в условиях войны, и даже дышать – вопрос справедливости, – Зеленский о мобилизации
Источник фото: Офис Президента

Во время выступления на итоговой конференции в Давосе, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам, особенно тем, кто находится в мобилизационном возрасте, придется оставаться в Украине и при этом не просто жить, а воевать или работать: "в Украине нельзя просто дышать воздухом - мы в войне".

"Это вопрос о справедливости, это не вопрос женщин, детей или людей немобилизационного возраста - они свободны. Это вопрос закона и справедливости: если ты мобилизационного возраста, ты должен быть в Украине и это факт. И дальше ты будешь воевать или работать", - подчеркнул президент.

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