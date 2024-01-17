Україна в умовах війни, і навіть дихати – питання справедливості, – Зеленський про мобілізацію

За словами Президента Зеленського, чоловіки призовного віку мають лишатися в Україні.

Джерело фото: Офіс Президента

Під час виступу на підсумковій конференції в Давосі, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям, особливо тим, хто перебуває в мобілізаційному віці, доведеться залишатися в Україні і при цьому не просто жити, а воювати або працювати: «в Україні не можна просто дихати повітрям - ми у війні».

«Це питання про справедливість, це не питання жінок, дітей або людей немобілізаційного віку – вони вільні. Це питання закону і справедливості: якщо ти мобілізаційного віку, ти маєш бути в Україні і це факт. І далі ти будеш воювати або працювати», – наголосив президент.

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