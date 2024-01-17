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За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

Протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

  1. У світі

США залишаться в НАТО, навіть, якщо Трамп стане президентом, – Столтенберг

19:12, 17 січня 2024
США не вийдуть з НАТО незалежно від результатів президентських виборів і попри погрози Дональда Трампа вийти з військового альянсу, – Столтенберг.
США залишаться в НАТО, навіть, якщо Трамп стане президентом, – Столтенберг
Джерело фото: censor.net

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати залишаться невід'ємним членом Північноатлантичного альянсу незалежно від того, хто стане наступним президентом, оскільки таке рішення зумовлене стратегічними інтересами безпеки США, які вимагають утримання міцних зв'язків з понад 30 державами-союзниками. Про це повідомляє Bloomberg.

«Це те, чого немає у Китаю і росії. Це робить США безпечнішими і сильнішими», – сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що під час зустрічей з колишнім президентом Дональдом Трампом той ніколи не висловлював думки, що США можуть залишити Європу без підтримки.

За словами Столтенберга, головна претензія до експрезидента Трампа полягала в тому, що європейські союзники не виділяли достатньо коштів на потреби оборони. Відзначивши збільшення витрат європейських союзників на оборону, генсек НАТО підкреслив, що спільні зусилля дозволяють реалізувати принцип справедливого розподілу фінансового тягаря серед членів альянсу.

Раніше Дональд Трамп після перемоги в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

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