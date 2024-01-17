США залишаться в НАТО, навіть, якщо Трамп стане президентом, – Столтенберг

США не вийдуть з НАТО незалежно від результатів президентських виборів і попри погрози Дональда Трампа вийти з військового альянсу, – Столтенберг.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати залишаться невід'ємним членом Північноатлантичного альянсу незалежно від того, хто стане наступним президентом, оскільки таке рішення зумовлене стратегічними інтересами безпеки США, які вимагають утримання міцних зв'язків з понад 30 державами-союзниками. Про це повідомляє Bloomberg.

«Це те, чого немає у Китаю і росії. Це робить США безпечнішими і сильнішими», – сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що під час зустрічей з колишнім президентом Дональдом Трампом той ніколи не висловлював думки, що США можуть залишити Європу без підтримки.

За словами Столтенберга, головна претензія до експрезидента Трампа полягала в тому, що європейські союзники не виділяли достатньо коштів на потреби оборони. Відзначивши збільшення витрат європейських союзників на оборону, генсек НАТО підкреслив, що спільні зусилля дозволяють реалізувати принцип справедливого розподілу фінансового тягаря серед членів альянсу.

Раніше Дональд Трамп після перемоги в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

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