Кандидатка на главу НАПК и экс-советница Александра Новикова Катерина Каплюк приобрела за время работы в НАПК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, приобретенных за время работы в НАПК, задекларировала кандидат на должность председателя НАПК Катерина Каплюк.

В настоящее время продолжается конкурс на должность главы НАПК при участии международных экспертов. «Судебно-юридическая газета» будет анализировать кандидатов, подавших свои документы для участия в конкурсе. В первую очередь – тех, кто имел опыт работы в самом Агентстве.

Так, как свидетельствует Реестр деклараций, кандидатка в руководителя НАПК, журналистка Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников за время пребывания на работе в Национальном агентстве по предотвращению коррупции приобрела права на 31 вид различных криптовалют.

В 2020 году она сначала была советником главы НАПК Александра Новикова вне штата, а впоследствии – советником Патронатной службы НАПК.

С января 2021 по октябрь 2022 года работала главным специалистом отдела мониторинга образа жизни Департамента (Управления) проведения специальных проверок и мониторинга образа жизни НАПК.

С 2016 года она была журналистом «Схем», затем, как указала в автобиографии, в течение 6 месяцев – физическим лицом-предпринимателем, а затем снова – журналистом «Схем».

Через 5 дней после увольнения из НАПК в октябре 2022 года вновь стала ФЛП. Предоставляет услуги ООО «УП Медиа Плюс», ОО «Украинская правда», а также работает в качестве независимой консультантки компании «Кимоникс Интернешнл Инк.» (Chemonics International Inc). Эта организация, согласно открытым данным, финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Декларация

Именно во время работы в НАПК Катерина Каплюк приобрела права на следующие виды криптовалют:

SHIB, приобретенный 31.10.2021 в количестве 19351826 стоимостью 33246 грн (по оценке декларанта).

USDT, приобретенный 9.05.2022 в количестве 1090 стоимостью 31888

Ethereum (ETH), приобретенный 19.05.2021 в количестве 0,13379617 стоимостью 12411

MATIC, приобретенный 12.09.2021 в количестве 192,6 стоимостью 6780

Litecoin (LTC), приобретенный 2.06.2021 в количестве 1,57243599 стоимостью 7897

Bitcoin (BTC, XBT), приобретенный 8.06.2021 в количестве 0,00432700 стоимостью 3950

SOL, приобретенный 15.11.2021 в количестве 1,68 стоимостью 10442

NEAR, приобретенный 5.10.2021 в количестве 11 стоимостью 2224

Binance Coin (BNB), приобретенный 10.06.2021 в количестве 0,15943776 стоимостью 1622

AVAX, приобретенный 5.12.2021 в количестве 2 стоимостью 4681

Cardano (ADA), приобретенный 19.05.2021 в количестве 76,99299000 стоимостью 4237

CHZ, приобретенный 13.06.2021 в количестве 179,74000000 стоимостью 1330

DENT, приобретенный 18.11.2021 в количестве 31356 стоимостью 4669

LINK, приобретенный 13.06.2021 в количестве 4,02835000 стоимостью 2364

PROM, приобретенный 7.09.2021 в количестве 4,57 стоимостью 2645

ZIL, приобретенный 13.06.2021 в количестве 725,1 стоимостью 1943

Dogecoin (DOGE, XDG) приобретен 26.05.2021 в количестве 397,82090000 стоимостью 3783

Ripple (XRP), приобретенный 9.06.2021 в количестве 59,52 стоимостью 1412

DOT, приобретенный 13.06.2021 в количестве 2,47115850 стоимостью 1387

ATOM, приобретенный 21.09.2021 в количестве 1,41089690 стоимостью 1282

HBAR, приобретенный 25.11.2021 в количестве 275 стоимостью 2571

DIA, приобретенный 30.05.2021 в количестве 43,56439200 стоимостью 2037

VET, приобретенный 21.06.2021 в количестве 588,3 стоимостью 1577

DASH, приобретенный 3.09.2021 в количестве 0,3 стоимостью 1935

MIOTA, приобретенный 19.09.2021 в количестве 45 стоимостью 1998

SC, приобретенный 22.11.2021 в количестве 2443 стоимостью 1345

FLM, приобретенный 06.01.2022 в количестве 287 стоимостью 2925

ZEN, приобретенный 7.01.2022 в количестве 1,81 стоимостью 2923

SAND, приобретенный 24.01.2022 в количестве 16 стоимостью 1354

LUNC, приобретенный 09.05.2022 в количестве 4,65 стоимостью 5850

BTT (BTTC), приобретенный 18.09.2021 в количестве 12712 стоимостью 1333

Также в 2018 году приобрела Bitcoin (BTC, XBT) количеством 0.007123 стоимостью 1560.

За 2020 год Катерина Каплюк задекларировала 578 532 грн зарплаты, полученной в НАПК, а за 2021 год – уже 918 211 грн (около 76 тысяч грн в месяц).

За 10 месяцев работы в НАПК в 2022 году заработала 669 573 грн, то есть около 67 тысяч грн в месяц. Впоследствии задекларировала 273 800 доходов от занятия предпринимательской деятельностью после увольнения из НАПК в октябре 2022 года.

Хранит в Sparkasse KolnBonn 27,2 тысяч евро. Также имеет 14000 долларов США наличными.

Напомним, что 17 февраля 2022 года Верховная Рада приняла Закон «О виртуальных активах», но он пока не вступил в силу. Закон вступит в силу со дня вступления в силу закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами.

Соответствующий же законопроект 7150 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами» остается на стадии обсуждения.

Вопрос об уплате налогов с криптовалюты задавали и кандидатам на должность директора НАБУ, собеседования с которыми происходили в прошлом году.

Автор: Наталья Мамченко

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