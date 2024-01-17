Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют, оновлено

Наразі триває конкурс на посаду голови НАЗК за участі міжнародних експертів. «Судово-юридична газета» аналізуватиме кандидатів, які подали свої документи для участі у конкурсі. В першу чергу – тих, які мали досвід роботи у самому Агентстві.
Так, як свідчить Реєстр декларацій, кандидатка на очільника НАЗК, журналістка Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників за час перебування на роботі у Національному агентстві з питань запобігання корупції набула права на 31 вид різних криптовалют.
У 2020 році вона спочатку була радником голови НАЗК Олександра Новікова поза штатом, а згодом – радником Патронатної служби НАЗК.
З січня 2021 по жовтень 2022 працювала головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Департаменту (Управління) проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК.
З 2016 року вона була журналістом «Схем», потім, як вказала в автобіографії, протягом 6 місяців – фізичною особою-підприємцем, а потім знов – журналістом «Схем».
Через 5 днів після звільнення з НАЗК у жовтні 2022 року знов стала ФОПом. Надає послуги ТОВ «УП Медіа Плюс», ГО «Українська правда», а також працює у якості незалежної консультантки компанії «Кімонікс Інтернешнл Інк.» (Chemonics International Inc). Ця організація, згідно відкритих даних, фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID).
Декларація
Саме під час роботи у НАЗК Катерина Каплюк набула права на наступні види криптовалют:
SHIB, набутий 31.10.2021 у кількості 19351826 вартістю 33246 грн (за оцінкою декларанта).
USDT, набутий 9.05.2022 у кількості 1090 вартістю 31888
Ethereum (ETH), набутий 19.05.2021 у кількості 0,13379617 вартістю 12411
MATIC, набутий 12.09.2021 у кількості 192,6 вартістю 6780
Litecoin (LTC), набутий 2.06.2021 у кількості 1,57243599 вартістю 7897
Bitcoin (BTC, XBT), набутий 8.06.2021 у кількості 0,00432700 вартістю 3950
SOL, набутий 15.11.2021 у кількості 1,68 вартістю 10442
NEAR, набутий 5.10.2021 у кількості 11 вартістю 2224
Binance Coin (BNB), набутий 10.06.2021 у кількості 0,15943776 вартістю 1622
AVAX, набутий 5.12.2021 у кількості 2 вартістю 4681
Cardano (ADA), набутий 19.05.2021 у кількості 76,99299000 вартістю 4237
CHZ, набутий 13.06.2021 у кількості 179,74000000 вартістю 1330
DENT, набутий 18.11.2021 у кількості 31356 вартістю 4669
LINK, набутий 13.06.2021 у кількості 4,02835000 вартістю 2364
PROM, набутий 7.09.2021 у кількості 4,57 вартістю 2645
ZIL, набутий 13.06.2021 у кількості 725,1 вартістю 1943
Dogecoin (DOGE, XDG) набутий 26.05.2021 у кількості 397,82090000 вартістю 3783
Ripple (XRP), набутий 9.06.2021 у кількості 59,52 вартістю 1412
DOT, набутий 13.06.2021 у кількості 2,47115850 вартістю 1387
ATOM, набутий 21.09.2021 у кількості 1,41089690 вартістю 1282
HBAR, набутий 25.11.2021 у кількості 275 вартістю 2571
DIA, набутий 30.05.2021 у кількості 43,56439200 вартістю 2037
VET, набутий 21.06.2021 у кількості 588,3 вартістю 1577
DASH, набутий 3.09.2021 у кількості 0,3 вартістю 1935
MIOTA, набутий 19.09.2021 у кількості 45 вартістю 1998
SC, набутий 22.11.2021 у кількості 2443 вартістю 1345
FLM, набутий 06.01.2022 у кількості 287 вартістю 2925
ZEN, набутий 7.01.2022 у кількості 1,81 вартістю 2923
SAND, набутий 24.01.2022 у кількості 16 вартістю 1354
LUNC, набутий 09.05.2022 у кількості 4,65 вартістю 5850
BTT (BTTC), набутий 18.09.2021 у кількості 12712 вартістю 1333
Також у 2018 році придбала Bitcoin (BTC, XBT) кількістю 0.007123 вартістю 1560.
За 2020 рік Катерина Каплюк задекларувала 578 532 грн зарплати, отриманої в НАЗК, а за 2021 рік – вже 918 211 грн (близько 76 тисяч грн на місяць).
За 10 місяців роботи у НАЗК в 2022 році заробила 669 573 грн, тобто, близько 67 тисяч грн на місяць. Згодом задекларувала 273 800 доходу від зайняття підприємницькою діяльністю після звільнення з НАЗК у жовтні 2022 року.
Зберігає у Sparkasse KolnBonn 27,2 тисячі євро. Також має 14000 доларів США готівкою.
Нагадаємо, що 17 лютого 2022 року Верховна Рада прийняла Закон «Про віртуальні активи», але він поки не набув чинності. Закон набере чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами.
А відповідний законопроект 7150 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами» залишається на стадії обговорення.
Питання щодо сплати податків з криптовалюти задавали і кандидатам на посаду директора НАБУ, співбесіди з якими відбувалися минулого року.
ОНОВЛЕНО
«У мене дійсно є вся ця криптовалюта на рахунку на біржі Binance. Мати криптоактиви не заборонено, і до повномасштабного вторгнення можна було легко перевести кошти в гривні на рахунок Binance. Вчора додатково отримала повну історію транзакцій, якщо комісія її запросить, щоб співвіднести зараховані кошти зі списаннями з моєї картки», - прокоментувала «Судово-юридичній газеті» Катерина Каплюк.
«Щодо моїх заощаджень в євро я вже надала комісії виписки від німецького роботодавця, оскільки близько 2 років працювала в Німеччині і цей дохід не відображається в 1дф», додала вона.
Автор: Наталя Мамченко
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