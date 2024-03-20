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Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи.

Деньги в обмен на реформы: Денис Шмыгаль передал Урсуле фон дер Ляйен План Ukraine Facility, но Кабмин его до сих пор не опубликовал

Украина получила 4,5 млрд евро от ЕС в рамках Инструмента Ukraine Facility по Плану, который Правительство утвердило, но до сих пор не показало обществу.

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  1. В Украине

Еврокомиссия перечислила Украине транш на 4,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility

14:02, 20 марта 2024
Следующий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле.
Еврокомиссия перечислила Украине транш на 4,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility
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Украина получила первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В рамках переходного финансирования перед Украиной на повестке дня стоит 5 реформ в следующих сферах: управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды и т.д.

В Минфине отмечают, что следующий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

Отметим, что план еще не опубликован Правительством.

Как мы сообщали, Кабинет Министров 18 марта утвердил План для Ukraine Facility. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. «Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных областях: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как «зеленый» переход, цифровизация, евроинтеграция», - отметил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции. Также предыдущий проект Плана Ukraine Facility предусматривал компонент усиления подотчетности, добродетели и профессионализма судебной власти.

Как ранее сообщила первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, окончательное утверждение Плана со стороны ЕС ожидается в апреле, что позволит Ukraine Facility полноценно работать.

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