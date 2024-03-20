Еврокомиссия перечислила Украине транш на 4,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Следующий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле.

Украина получила первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В рамках переходного финансирования перед Украиной на повестке дня стоит 5 реформ в следующих сферах: управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды и т.д.

В Минфине отмечают, что следующий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

Отметим, что план еще не опубликован Правительством.

Как мы сообщали, Кабинет Министров 18 марта утвердил План для Ukraine Facility. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. «Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных областях: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как «зеленый» переход, цифровизация, евроинтеграция», - отметил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции. Также предыдущий проект Плана Ukraine Facility предусматривал компонент усиления подотчетности, добродетели и профессионализма судебной власти.

Как ранее сообщила первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, окончательное утверждение Плана со стороны ЕС ожидается в апреле, что позволит Ukraine Facility полноценно работать.

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