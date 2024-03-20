Єврокомісія перерахувала Україні транш на 4,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні.

Україна отримала перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

У рамках перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоїть 5 реформ у наступних сферах: управління державними фінансами, боротьба з корупцією, та розвиток бізнес-середовища тощо.

У Мінфіні зазначають, що наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання таких реформ, та позитивної оцінки Європейської Комісії.

Зазначимо, що план досі не опублікований Урядом.

Як ми повідомляли, Кабінет Міністрів 18 березня затвердив План для Ukraine Facility. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. «Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями, як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція», - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію. Також попередній проект Плану Ukraine Facility передбачав компонент із посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

Як раніше повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, остаточне затвердження Плану з боку ЄС очікується у квітні, що дозволить Ukraine Facility повноцінно працювати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.