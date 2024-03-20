$10 000 за фіктивне народження третьої дитини: на Львівщині викрили схему виїзду ухилянтів за кордон

19-річний організатор виготовляв пакет документів щодо статусу багатодітного батька.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Львівщині поліцейські викрили чергову схему виїзду ухилянтів за кордон. Про це поінформувала пресслужба відомства.

За 10 000 доларів 19-річний організатор виготовляв пакет документів щодо статусу багатодітного батька, що давало можливість військовозобов’язаним виїхати за межі України.

Згідно плану, громадянин мав отримати фейкове свідоцтво про народження третьої дитини, а відповідно і статус багатодітного батька та право на безперешкодний виїзд.

18 березня правоохоронці затримали фігуранта під час отримання 10 000 доларів. Наразі йому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти.

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