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Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

НАЗК припинить адмініструвати Реєстр компаній-спонсорів війни

Кабмін вирішив, що НАЗК буде переадресовувати користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на веб-сайт РНБО.

У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Солом’янський районний суд Києва «втратив» за місяць вже трьох суддів

Судді звільнилися у відставку та за власним бажанням.

Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

  1. В Україні

$10 000 за фіктивне народження третьої дитини: на Львівщині викрили схему виїзду ухилянтів за кордон

20:02, 20 березня 2024
19-річний організатор виготовляв пакет документів щодо статусу багатодітного батька.
$10 000 за фіктивне народження третьої дитини: на Львівщині викрили схему виїзду ухилянтів за кордон
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Львівщині поліцейські викрили чергову схему виїзду ухилянтів за кордон. Про це поінформувала пресслужба відомства.

За 10 000 доларів 19-річний організатор виготовляв пакет документів щодо статусу багатодітного батька, що давало можливість військовозобов’язаним виїхати за межі України.

Згідно плану, громадянин мав отримати фейкове свідоцтво про народження третьої дитини, а відповідно і статус багатодітного батька та право на безперешкодний виїзд.

18 березня правоохоронці затримали фігуранта під час отримання 10 000 доларів. Наразі йому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти.

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