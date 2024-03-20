$10 000 за фиктивное рождение третьего ребенка: во Львовской области разоблачили схему выезда уклонистов за границу

19-летний организатор изготовлял пакет документов о статусе многодетного отца.

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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что во Львовской области полицейские разоблачили очередную схему выезда уклонистов за границу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За 10 000 долларов 19-летний организатор производил пакет документов о статусе многодетного отца, что давало возможность военнообязанным выехать за пределы Украины.

Согласно плану, гражданин должен получить фейковое свидетельство о рождении третьего ребенка, а соответственно и статус многодетного отца и право на беспрепятственный выезд.

18 марта стражи порядка задержали фигуранта во время получения 10 000 долларов. Ему уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти.

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