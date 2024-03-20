Деньги в обмен на реформы: Денис Шмыгаль передал Урсуле фон дер Ляйен План Ukraine Facility, но Кабмин его до сих пор не опубликовал

Украина получила 4,5 млрд евро от ЕС в рамках Инструмента Ukraine Facility по Плану, который Правительство утвердило, но до сих пор не показало обществу.

Источник фото: Денис Шмыгаль

В Государственный бюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во время встречи в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен передал ей «План для Ukraine Facility, утвержденный Правительством Украины».

Как отмечает Кабмин, в рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоит 5 реформ в следующих областях: управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды и т.д.

Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской Комиссии.

Впрочем, хотя План для Ukraine Facility Кабинет Министров утвердил еще 18 марта, он до сих пор не опубликован на сайте Кабмина или на каких-либо других официальных ресурсах.

Ранее «Судебно-юридическая газета» обратилась в Минэкономики с запросом о публикации данного Плана, где ответили, что «после одобрения он будет опубликован».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

Кроме того, Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по его мнению, компетентные украинские органы не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления и устранения мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений, которые повлияли или серьезно рискуют повлиять на должное финансовое управление расходами, финансируемыми в рамках Механизма, и во всех случаях, когда она определяет слабые места, влияющие на структуру и функционирование системы контроля, введенной украинскими органами власти.

Украина должна будет выполнить такие рекомендации без неоправданной задержки или предоставить обоснование, почему она этого не сделала.

Также предыдущий проект Плана Ukraine Facility предусматривал компонент усиления подотчетности, добродетели и профессионализма судебной власти.

Еврокомиссия также подчеркивает, что реформы должны относиться к судебной власти.

«Чтобы получить поддержку, Украина должна реализовать свой план восстановления и реформ, а также поддерживать его

демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему

верховенство права

права человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам

Когда Комиссия сможет проверить выполнение условий, выплаты Украине будут производиться по фиксированному графику ежеквартально. Пока элементы механизма внедряются, ЕС может оказать немедленную поддержку Украине в размере до 1,5 миллиарда евро в месяц в течение ограниченного периода.

Европейская Комиссия и Украина должны будут защищать финансовые интересы ЕС путем противодействия мошенничеству, коррупции и конфликту интересов. Специальный аудиторский совет будет помогать Комиссии, регулярно отчитываясь о средствах, потраченных на достижение целей Фонда.

Кроме того, Европейский Совет может ежегодно проводить дебаты по реализации Механизма на основе отчета Комиссии. Если необходимо, через два года Европейский Совет предложит Комиссии внести предложение о пересмотре Механизма в контексте следующего долгосрочного бюджета ЕС. Также, по крайней мере, каждые четыре месяца будет проходить регулярный Диалог по механизму финансирования Украины с Европейским парламентом», - отмечает Еврокомиссия.

Автор: Наталя Мамченко

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