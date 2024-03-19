Польські фермери проведуть загальнонаціональний страйк, у якому візьмуть участь майже 70 тисяч людей

У Польщі відбудуться понад 580 протестів 20 березня.

Джерело фото: ukrinform

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20 березня у Польщі пройдуть понад 580 протестів польських аграріїв, у яких візьмуть участь близько 70 тисяч людей. Поліція Польщі готується до загальнонаціонального страйку.

Через оголошений страйк очікуються значні труднощі на дорогах по всій Польщі, пише місцеве видання RFM24.

Аграрії протестуватимуть на швидкісних трасах, національних дорогах, а також у містах. Серед низки населених пунктів, де анонсували страйки, — Варшава, Краків та Гданськ.

Самі поляки пророкують що завтра буде "Армагедон".

У Польщі створили мапу з точками, де фермери запланували свої протести.

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