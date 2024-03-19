Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок.

Україна має виплатити власникам єврооблігацій 4,5 млрд доларів у 2024 році – почнуться консультації щодо реструктуризації

Аби відстрочити виплати зовнішнім комерційним кредиторам, Україна починає офіційні консультації про реструктуризацію (відстрочку) таких виплат протягом дії програми МВФ, - Данило Гетманцев.

Парламент розгляне законопроект про обов’язкове декларування іноземного громадянства кандидатами на державні посади

Зокрема, пропонується встановити, що до Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не може бути прийнята особа, яка має громадянство іноземної держави.

Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

Громадяни США, Японії та країн ЄС зможуть набути громадянство України в спрощеному порядку – парламент готується схвалити законопроект

Громадяни США, Канади та країн ЄС зможуть стати українцями в спрощеному порядку: Верховна Рада розгляне законопроект про множинне громадянство, який визначає нові підстави набуття та втрати громадянства України.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

20:03, 19 березня 2024
Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок.
Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки
Фото: Фейсбук Мар'яни Безуглої
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з національної безпеки 19 березня розглянув 660 правок до законопроекту 10449 про мобілізацію. Фактично Комітет дійшов до розділу змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо правил надання відстрочки від призову і зупинився на 1505 правці. Про це повідомила член Комітету, народний депутат Ірина Фріз. Нагадаємо, що всього до законопроекту 10449 подано біля 4300 поправок, отже, Комітет розглянув третину від них.

Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок, які б враховували попередні рішення Комітету за цими напрямками.

Раніше ми писали, як пропонується врегулювати питання відстрочки.

На даний час, як раніше писала «Судово-юридична газета», відомо, що Комітет з нацбезпеки не знайшов голосів для введення обмеження прав ухилянтів на керування авто та на блокування їх рахунків. Також, як повідомляли члени Комітету, новий закон про мобілізацію дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах. Крім того, раніше Комітет підтримав виключення норми про обов’язкове для всіх чоловіків призовного віку пред’явлення військового квитка при перетині кордону і врахував поправку, що у громадах до 10 тисяч населення повноваження з забезпечення мобілізації покладуть на районні державні адміністрації.

За словами Ірини Фріз, Комітет вже встиг обговорити розділ, який покликаний регламентувати питання щодо вилученням транспортних засобів. Так, враховано правки, які унеможливлюють розпоряджання ТЦК СП відносно продажу/переєстраціі транспортних засобів на інших осіб та установи. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Порядок, обсяг та визначення субʼєктів, у котрих будуть вилучати буде регулюватись Кабміном.

«Йде дискусія щодо визначення в законі граничного обсягу транспортних засобів, згідно з яким можна буде їх вилучати у підприємства. Є необхідність унеможливити зловживання зі сторони ТЦК СП коли в одного товариства забирають всі транспортні засоби, а в іншого, за «дивним збігом обставин» - жодного. Рішення щодо цього питання відкладено до отримання інформації від уряду щодо існуючого порядку вилучення», - зазначила вона.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії.

Також Комітет підтримав можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати військову службу після навчання в цих військових частинах.

Раніше повідомлялося, що Комітет не підтримав надіслання електронних повісток.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду