Комітет з нацбезпеки не підтримав електронні повістки та блокування рахунків, - Ірина Геращенко

Разом з тим, підтримано звільнення від мобілізації тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів.

Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 28 лютого продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроекту 10449 про мобілізацію. Народний депутат Ірина Геращенко підбила резюме по розглянутих за два дні напрямках, але не правках, яких, нагадаємо, більше 4 тисяч.

Так, за її словами, «Комітет не підтримав:

Обмеження щодо виїзду за кордон.

Блокування рахунків.

Електронні повістки.

Електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо.

Зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано».

Втім, члени Комітету не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг – голоси розділились 50/50.

«Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок. Обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки – підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування (суспільні заходи тощо), збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України», - зазначила вона.

Також за участі голови Комітету соцполітики Галини Третьякової, голови Комітету охорони здоров’я Михайла Радуцького, Міністра соцполітики та заступника МОЗ обговорили питання звільнення від призову під час мобілізації. В цьому контексті, як зазначила Ірина Геращенко, «підтримано звільнення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізації осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду. Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи – принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми».

Прикметно, що, за її словами, є підтримка урядовців щодо того, аби прибрати із законопроекту 10449 норму про бронювання лише 50% держслужбовців категорії «Б», «В» та повернутися до чинної редакції. Втім, Комітет не підтримав пропозицію, аби прибрати обмеження у бронюванні чиновників.

Також за участі Голови Комітету правоохоронної діяльності Сергія Іонашуса та керівника Нацполу і представника МВС було обговорено питання форми залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК СП. Також нормативно визначено критерії бронювання для Нацпола.

Комітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

29 лютого Комітет продовжить роботу з затвердження напрямків. Після цього він перейде до розгляду правок.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Разом із тим, слід зауважити, що відповідно до чинного законодавства зміни до Кримінального кодексу мають вноситися окремим законопроектом.

Також «Судово-юридична газета» про те, як голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов пропонує врегулювати обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Також пропонується залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Давид Арахамія поправкою до другого читання пропонує, аби відстрочку мали жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років і місце проживання дитини визначено з одним із батьків за рішенням суду, яке набуло законної сили до 24 лютого 2022 року.

Автор: Наталя Мамченко

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