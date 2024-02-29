Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив адвокату у стягненні витрат на правову допомогу через зловживання правами

Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, зокрема з огляду на зловживання процесуальними правами.

Комітет з нацбезпеки не підтримав електронні повістки та блокування рахунків, - Ірина Геращенко

Разом з тим, підтримано звільнення від мобілізації тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів.

Посадові оклади працівників секретаріату ВККС збільшаться з 1 березня: що відомо

З 1 березня посадовий оклад головних спеціалістів ВККС досягне 22 449 гривень.

Опція закриття кордону не згадувалась, можливе конструктивне рішення, - заступник міністра економіки Тарас Качка провів переговори з урядовцями Польщі

Заступник міністра економіки України Тарас Качка пояснив, що за всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась.

Необхідно шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні – Комітет Верховної Ради зі свободи слова провів круглий стіл

За ініціативи парламентського Комітету з питань свободи слова відбувся круглий стіл, під час якого учасники зустрічі висловилися за заборону Telegram в Україні.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Посадові оклади працівників секретаріату ВККС збільшаться з 1 березня: що відомо

07:30, 29 лютого 2024
З 1 березня посадовий оклад головних спеціалістів ВККС досягне 22 449 гривень.
Посадові оклади працівників секретаріату ВККС збільшаться з 1 березня: що відомо
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 лютого затвердила зміни до свого штатного розкладу, які набудуть чинності з 1 березня 2024 року.

Відповідні зміни обумовлені погодженням з боку Національного агентства з питань державної служби (НАДС) результатів класифікації посад державної служби в Секретаріаті ВККС.

Згідно з рішенням ВККС, з 1 березня зміниться розмір посадового окладу головних спеціалістів Секретаріату ВККС.

Відтак, оклад головних спеціалістів Комісії з 19 521 гривні зросте до 22 449 гривень.

Як повідомив заступник голови ВККС Руслан Сидорович, окрім посадового окладу головні спеціалісти ВККС у 2024 році також будуть отримувати надбавки та премії.

Зазначимо, що у штаті ВККС передбачена наявність 275 осіб, однак більше 50 штатних посад наразі вакантні.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, чим завершилася класифікація посад державної служби у Північному апеляційному господарському суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео