Посадові оклади працівників секретаріату ВККС збільшаться з 1 березня: що відомо

Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 лютого затвердила зміни до свого штатного розкладу, які набудуть чинності з 1 березня 2024 року.
Відповідні зміни обумовлені погодженням з боку Національного агентства з питань державної служби (НАДС) результатів класифікації посад державної служби в Секретаріаті ВККС.
Згідно з рішенням ВККС, з 1 березня зміниться розмір посадового окладу головних спеціалістів Секретаріату ВККС.
Відтак, оклад головних спеціалістів Комісії з 19 521 гривні зросте до 22 449 гривень.
Як повідомив заступник голови ВККС Руслан Сидорович, окрім посадового окладу головні спеціалісти ВККС у 2024 році також будуть отримувати надбавки та премії.
Зазначимо, що у штаті ВККС передбачена наявність 275 осіб, однак більше 50 штатних посад наразі вакантні.
Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, чим завершилася класифікація посад державної служби у Північному апеляційному господарському суді.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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