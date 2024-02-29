Посадові оклади працівників секретаріату ВККС збільшаться з 1 березня: що відомо

З 1 березня посадовий оклад головних спеціалістів ВККС досягне 22 449 гривень.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 лютого затвердила зміни до свого штатного розкладу, які набудуть чинності з 1 березня 2024 року.

Відповідні зміни обумовлені погодженням з боку Національного агентства з питань державної служби (НАДС) результатів класифікації посад державної служби в Секретаріаті ВККС.

Згідно з рішенням ВККС, з 1 березня зміниться розмір посадового окладу головних спеціалістів Секретаріату ВККС.

Відтак, оклад головних спеціалістів Комісії з 19 521 гривні зросте до 22 449 гривень.

Як повідомив заступник голови ВККС Руслан Сидорович, окрім посадового окладу головні спеціалісти ВККС у 2024 році також будуть отримувати надбавки та премії.

Зазначимо, що у штаті ВККС передбачена наявність 275 осіб, однак більше 50 штатних посад наразі вакантні.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, чим завершилася класифікація посад державної служби у Північному апеляційному господарському суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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