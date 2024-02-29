Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по нацбезопасности не поддержал электронные повестки и блокировку счетов, - Ирина Геращенко

Вместе с тем, поддержано освобождение от мобилизации тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов.

Должностные оклады работников секретариата ВККС увеличатся с 1 марта: что известно

С 1 марта должностной оклад главных специалистов ВККС достигнет 22 449 гривен.

Опция закрытия границы не упоминалась, возможно конструктивное решение, - замминистра экономики Тарас Качка провел переговоры с чиновниками Польши

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка пояснил, что за все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась.

Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол

По инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине.

Суды столкнулись с ошибками на сайтах электронных площадок закупок, – что ответили в ГП «Прозорро»

Даже когда ошибка электронной площадки по публичным закупкам относительно даты или суммы договора подтверждается, исправить ее оперативным способом чрезвычайно сложно.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Должностные оклады работников секретариата ВККС увеличатся с 1 марта: что известно

07:30, 29 февраля 2024
С 1 марта должностной оклад главных специалистов ВККС достигнет 22 449 гривен.
Должностные оклады работников секретариата ВККС увеличатся с 1 марта: что известно
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 26 февраля утвердила изменения в свое штатное расписание, которые вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Соответствующие изменения обусловлены согласованием со стороны Национального агентства по вопросам государственной службы (НАДС) результатов классификации должностей государственной службы в Секретариате ВККС.

Согласно решению ВККС, с 1 марта изменится размер должностного оклада главных специалистов Секретариата ВККС.

Таким образом, оклад главных специалистов Комиссии с 19 521 гривны вырастет до 22 449 гривен.

Как сообщил заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, кроме должностного оклада, главные специалисты ВККС в 2024 году также будут получать надбавки и премии.

Отметим, что в штате ВККС предусмотрено наличие 275 человек, однако более 50 штатных должностей сейчас являются вакантными. 

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, чем завершилась классификация должностей государственной службы в Северном апелляционном хозяйственном суде.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео