Должностные оклады работников секретариата ВККС увеличатся с 1 марта: что известно

Высшая квалификационная комиссия судей 26 февраля утвердила изменения в свое штатное расписание, которые вступят в силу с 1 марта 2024 года.
Соответствующие изменения обусловлены согласованием со стороны Национального агентства по вопросам государственной службы (НАДС) результатов классификации должностей государственной службы в Секретариате ВККС.
Согласно решению ВККС, с 1 марта изменится размер должностного оклада главных специалистов Секретариата ВККС.
Таким образом, оклад главных специалистов Комиссии с 19 521 гривны вырастет до 22 449 гривен.
Как сообщил заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, кроме должностного оклада, главные специалисты ВККС в 2024 году также будут получать надбавки и премии.
Отметим, что в штате ВККС предусмотрено наличие 275 человек, однако более 50 штатных должностей сейчас являются вакантными.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, чем завершилась классификация должностей государственной службы в Северном апелляционном хозяйственном суде.
Автор: Вячеслав Хрипун
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