Комитет по нацбезопасности не поддержал электронные повестки и блокировку счетов, - Ирина Геращенко

Вместе с тем, поддержано освобождение от мобилизации тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов.

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 28 февраля продолжил работу по подготовке ко второму чтению законопроекта 10449 о мобилизации. Народный депутат Ирина Геращенко подвела резюме по рассмотренным за два дня направлениям, но не по правкам, которых, напомним, более 4 тысяч.

Так, по ее словам, «Комитет не поддержал:

Ограничение выезда за границу.

Блокировку счетов.

Электронные повестки.

Электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных и т.п.

Снижение возраста с 27 до 25, ведь есть принятый ВР закон, который уже почти год не подписан».

Впрочем, члены Комитета не пришли к согласию по ограничению консульских услуг – голоса разделились 50/50.

«Будем работать над этим вопросом при рассмотрении поправок. Ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не только не будет иметь положительного эффекта для вопроса мобилизации, но и будет иметь негативные последствия – подрыв доверия граждан к собственному государству, снижение мотивации защиты интересов Украины в странах-нахождения (общественные мероприятия и т.п.), увеличение тех, кто вообще будет отказываться от гражданства Украины», – отметила она.

Также при участии главы Комитета соцполитики Галины Третьяковой, главы Комитета здравоохранения Михаила Радуцкого, Министра соцполитики и заместителя Минздрава обсудили вопросы освобождения от призыва во время мобилизации. В этом контексте, как отметила Ирина Геращенко, «поддержано освобождение:

тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы;

отметили необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе. Урегулирование вопроса для инвалидов III группы – принципиальный вопрос, ведь есть тысячи обращений от граждан относительно этой нормы».

Примечательно, что, по ее словам, есть поддержка членов правительства относительно того, чтобы убрать из законопроекта 10449 норму о бронировании только 50% госслужащих категории «Б», «В» и вернуться в действующую редакцию. Впрочем, Комитет не поддержал предложение, чтобы убрать ограничения по бронированию чиновников.

Также при участии председателя Комитета правоохранительной деятельности Сергея Ионашуса и руководителя Нацпола и представителя МВД были обсуждены вопросы формы привлечения полиции к мероприятиям по уведомлению с участием ТЦК СП. Также нормативно определены критерии бронирования для Нацпола.

Комитет поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

29 февраля Комитет продолжит работу по утверждению направлений. После этого он перейдет к рассмотрению поправок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

Также «Судебно-юридическая газета» о том, как глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов предлагает урегулировать ограничение уклоняющихся в праве на управление автомобилем.

Также предлагается оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Давид Арахамия поправкой ко второму чтению предлагает, чтобы отсрочку имели женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок в возрасте до 18 лет и место жительства ребенка определено с одним из родителей по решению суда, которое вступило в законную силу до 24 февраля 2022 года.

Автор: Наталья Мамченко

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