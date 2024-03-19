Комитет по нацбезопасности рассмотрел уже треть поправок к законопроекту о мобилизации и остановился на вопросе отсрочки

Относительно правил отсрочки Комитетом принято решение о подготовке общих комитетских правок.

Фото: Фейсбук Марьяны Безуглой

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности 19 марта рассмотрел 660 поправок к законопроекту 10449 о мобилизации. Фактически Комитет дошел до раздела изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о правилах предоставления отсрочки от призыва и остановился на 1505 поправке. Об этом сообщила член Комитета, народный депутат Ирина Фриз. Напомним, что всего к законопроекту 10449 представлено около 4300 поправок, следовательно, Комитет рассмотрел треть от них.

Относительно правил отсрочки Комитетом принято решение о подготовке общих комитетских правок, учитывающих предыдущие решения Комитета по этим направлениям.

Ранее мы писали, как предлагается урегулировать вопрос отсрочки.

В настоящее время, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», известно, что Комитет по нацбезопасности не нашел голосов для введения ограничения прав уклонистов на вождение авто и блокирование их счетов. Также, как сообщали члены Комитета, новый закон о мобилизации позволит выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах. Кроме того, ранее Комитет поддержал исключение нормы об обязательном всеми мужчинами призывного возраста предъявлении военного билета при пересечении границы и учел поправку, что в общинах до 10 тысяч населения полномочия по обеспечению мобилизации возложат на районные государственные администрации.

По словам Ирины Фриз, Комитет уже успел обсудить раздел, призванный регламентировать вопрос об изъятии транспортных средств. Так, учтены правки, исключающие распоряжение ТЦК СП относительно продажи/перерегистрации транспортных средств на других лиц и учреждения. Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Порядок, объем и определение субъектов, у которых будут изыматься, будет регулироваться Кабмином.

«Идет дискуссия по определению в законе предельного объема транспортных средств, согласно которому можно будет их изымать у предприятия. Есть необходимость сделать невозможным злоупотребление со стороны ТЦК СП, когда у одного общества забирают все транспортные средства, а у другого, по «странному стечению обстоятельств» - ни одного. Решение по этому вопросу отложено до получения информации от правительства о существующем порядке изъятия», - отметила она.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военно-транспортную обязанность могут распространить на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной категории.

Также Комитет поддержал возможность для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК СП с отношением от конкретных воинских частей осуществлять военную службу после обучения в этих воинских частях.

Ранее сообщалось, что Комитет не поддержал отправку электронных повесток.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.