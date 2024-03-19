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Пентагон будет вести надзор за использованием помощи Украине на отдельном веб-сайте

19:51, 19 марта 2024
Ранее Конгресс назначил специального генерального инспектора с дополнительными обязанностями и требованиями по надзору за помощью Украины.
Пентагон будет вести надзор за использованием помощи Украине на отдельном веб-сайте
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Пентагон запустил сайт по надзору за американским оружием и оборудованием в Украине, сообщает The Hill.

Сайт запущен в координации с Офисом генерального инспектора Госдепа и агентством по международному развитию США.

В заявлении Пентагона говорится, что на сайте представлена информация о работе более 20 надзорных агентств США, известных под общим названием Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной. Эти агентства должны гарантировать, что помощь Украине не будет использована не по назначению.

На сайте также есть контактная информация, по которой можно сообщать о любых обвинениях в мошенничестве, растратах или неправомерном использовании помощи Украине.

Как отметил в своем заявлении заместитель генерального инспектора Пентагона Роберт Сторч, сайт является «удобным универсальным ресурсом для людей, которые могут узнать больше о наших широких усилиях в рамках наблюдательного сообщества по надзору за использованием средств налогоплательщиков для реагирования США на ситуацию в Украине».

На сайте также размещены информационные бюллетени о том, сколько США оказали помощь Украине с момента вторжения рф в 2022 году – 113,4 млрд долларов, а также подробная информация о надзорных проектах ведомств, призванных обеспечивать защиту от нецелевого использования оружия.

Напомним, что США назначили Роберта Сторча главным контролером с помощью Украины.

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