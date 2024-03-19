В Германии нашли потенциальную замену для ракет Taurus, - СМИ

Как сообщается, ФРГ закажет у США крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут заменить Taurus.

Правительство Германии начало процесс заказа 75 новейших крылатых ракет JASSM-ER в США, сообщает Bild.

Утверждается, что эта закупка может заменить существующие ракеты Taurus в долгосрочной перспективе и происходит после того, как правительство Германии в 2022 году выразило заинтересованность правительства США в приобретении истребителей F-35 и связанных с ними ракет. Закупочная цена за весь пакет составляет более 8 млрд евро.

Издание пишет, что вместе с F-35 немцы заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", но процесс закупки JASSM затянулся. Теперь официальный контракт ждут осенью этого года.

Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью. В 2018 году авиаударами США с помощью JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Башара Асада в Сирии.

Компания-производитель Lockheed-Martin указывает дальность действия ракеты не менее 926 километров. Фактическая максимальная дальность полета, также зависит от высоты и скорости несущей системы, держится в секрете.

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