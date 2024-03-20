Налоговая служба в Киеве сообщает, какой документ подтверждает взятие на учет в ГНС договора о совместной деятельности.
Отмечается, что взятие на учет договора о совместной деятельности осуществляется путем дополнительного взятия на учет участника договора о совместной деятельности как налогоплательщика – ответственного за удержание и внесение налогов в бюджет при исполнении договора.
Для взятия на учет договора о совместной деятельности уполномоченное лицо представляет одновременно с регистрационным заявлением плательщика налога на добавленную стоимость или заявлением о регистрации плательщика акцизного налога в контролирующий орган по своему основному месту учета следующие документы:
- заявление по форме №1-ОПП;
- копию договора (контракта) о совместной деятельности.
К этим документам прилагаются:
- карточка государственной регистрации договора (контракта), если в состав участников договора совместной деятельности входит иностранный инвестор;
- копии документов, подтверждающих согласование договора уполномоченным органом управления в соответствии с законодательством, заверены в установленном законодательством порядке, если договором предусмотрено использование недвижимого имущества государственной собственности, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении участника договора совместной деятельности;
- копии специальных разрешений на использование недрами, если договором предусмотрено использование недр.
В случае взятия на учет договора о совместной деятельности контролирующий орган по основному месту учета формирует справку о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований по форме №34-ОПП.
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