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  1. В Украине

Какой документ подтверждает взятие на учет в ГНС договора о совместной деятельности

08:54, 20 марта 2024
В налоговой отметили, что взятие на учет договора о совместной деятельности осуществляется путем дополнительного взятия на учет участника договора о совместной деятельности в качестве налогоплательщика – ответственного за удержание и внесение налогов в бюджет при исполнении договора.
Какой документ подтверждает взятие на учет в ГНС договора о совместной деятельности
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Налоговая служба в Киеве сообщает, какой документ подтверждает взятие на учет в ГНС договора о совместной деятельности.

Отмечается, что взятие на учет договора о совместной деятельности осуществляется путем дополнительного взятия на учет участника договора о совместной деятельности как налогоплательщика – ответственного за удержание и внесение налогов в бюджет при исполнении договора.

Для взятия на учет договора о совместной деятельности уполномоченное лицо представляет одновременно с регистрационным заявлением плательщика налога на добавленную стоимость или заявлением о регистрации плательщика акцизного налога в контролирующий орган по своему основному месту учета следующие документы:

  • заявление по форме №1-ОПП;
  • копию договора (контракта) о совместной деятельности.

К этим документам прилагаются:

  • карточка государственной регистрации договора (контракта), если в состав участников договора совместной деятельности входит иностранный инвестор;
  • копии документов, подтверждающих согласование договора уполномоченным органом управления в соответствии с законодательством, заверены в установленном законодательством порядке, если договором предусмотрено использование недвижимого имущества государственной собственности, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении участника договора совместной деятельности;
  • копии специальных разрешений на использование недрами, если договором предусмотрено использование недр.

В случае взятия на учет договора о совместной деятельности контролирующий орган по основному месту учета формирует справку о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований по форме №34-ОПП.

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