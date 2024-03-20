В налоговой отметили, что взятие на учет договора о совместной деятельности осуществляется путем дополнительного взятия на учет участника договора о совместной деятельности в качестве налогоплательщика – ответственного за удержание и внесение налогов в бюджет при исполнении договора.

Налоговая служба в Киеве сообщает, какой документ подтверждает взятие на учет в ГНС договора о совместной деятельности.

Отмечается, что взятие на учет договора о совместной деятельности осуществляется путем дополнительного взятия на учет участника договора о совместной деятельности как налогоплательщика – ответственного за удержание и внесение налогов в бюджет при исполнении договора.

Для взятия на учет договора о совместной деятельности уполномоченное лицо представляет одновременно с регистрационным заявлением плательщика налога на добавленную стоимость или заявлением о регистрации плательщика акцизного налога в контролирующий орган по своему основному месту учета следующие документы:

заявление по форме №1-ОПП;

копию договора (контракта) о совместной деятельности.

К этим документам прилагаются:

карточка государственной регистрации договора (контракта), если в состав участников договора совместной деятельности входит иностранный инвестор;

копии документов, подтверждающих согласование договора уполномоченным органом управления в соответствии с законодательством, заверены в установленном законодательством порядке, если договором предусмотрено использование недвижимого имущества государственной собственности, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении участника договора совместной деятельности;

копии специальных разрешений на использование недрами, если договором предусмотрено использование недр.

В случае взятия на учет договора о совместной деятельности контролирующий орган по основному месту учета формирует справку о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований по форме №34-ОПП.

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