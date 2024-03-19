Умер российский спортивный комментатор Василий Уткин

В рф умер известный спортивный комментатор Василий Уткин. Ему было 52.
По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает «Зеркало недели».
Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на спортивных телеканалах.
О завершении карьеры комментатора он объявил в 2017 году.
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