Умер российский спортивный комментатор Василий Уткин

Спортивный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.

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В рф умер известный спортивный комментатор Василий Уткин. Ему было 52.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на спортивных телеканалах.

О завершении карьеры комментатора он объявил в 2017 году.

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