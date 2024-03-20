За какие объемы воды не нужно платить рентную плату: разъяснение

Не относятся к специальному водопользованию, в частности, забору и/или использованию воды в объеме до 5 кубических метров в сутки, кроме используемой для производства.

Налоговая служба в Винницкой области напоминает, за какие объемы воды не нужно платить рентную плату.

Отмечается, что плательщиками рентной платы за специальное использование воды являются, в частности, первичные водопользователи – субъекты хозяйствования независимо от формы собственности: юридические лица, их филиалы, отделения, представительства, другие обособленные подразделения без образования юридического лица, постоянные представительства нерезидентов, а также физические лица - предприниматели, использующие и/или передающие вторичным водопользователям воду, полученную путем забора воды из водных объектов.

Объектом обложения рентной платой за специальное использование воды является фактический объем воды, используемый водопользователями. Не относятся к специальному водопользованию, в частности, забору и/или использованию воды в объеме до 5 кубических метров в сутки, кроме той, которая используется для производства (входит в состав) напитков и фасованной питьевой воды.

Следовательно, хозяйствующие субъекты, осуществляющие забор (добывающие) из подземного водного пространства, в том числе средствами собственной скважины, воды в объеме менее 5 кубических метров в сутки для собственного потребления, не являются плательщиками рентной платы за специальное использование воды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.