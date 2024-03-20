За які обсяги води не потрібно сплачувати рентну плату: роз’яснення

Не належать до спеціального водокористування, зокрема, забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва.

Податкова служба у Вінницькій області нагадує, за які обсяги води не потрібно сплачувати рентну плату.

Зазначається, що платниками рентної плати за спеціальне використання води є, зокрема, первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів.

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. Не належать до спеціального водокористування, зокрема, забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води.

Отже, суб’єкти господарювання, які здійснюють забір (видобувають) з підземного водного простору, у тому числі засобами власної свердловини, води в об’ємі менше 5 кубічних метрів на добу для власного споживання, не є платниками рентної плати за спеціальне використання води.

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