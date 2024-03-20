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Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду

07:30, 20 березня 2024
Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.
Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду
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За наявності залежності від канабіноїдів в особи встановлений лікарями діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіноїдів, вживання зі шкідливими наслідками» відноситься до терміна «Наркоманія», у разі добровільного проходження курсу стаціонарного лікування особа звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 4 ст. 309 КК. Відповідний висновок у постанові від 13 лютого 2024 року висловила колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду по справі № 278/4108/22.

Обставини справи

Особа обвинувачувалася у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичного засобу – канабісу, вагою 15, 972 г без мети збуту.

Місцевий суд на підставі ч. 4 ст. 309 КК звільнив особу від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК, а кримінальне провадження закрив. Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу. У касаційній скарзі прокурор стверджує, що місцевий суд безпідставно звільнив особу від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК з огляду на те, що останньому не було встановлено діагнозу «наркоманія», який є обов’язковим для застосування вказаної норми.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС ВС вказав, що доводи прокурора про безпідставність звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК не є прийнятними, з огляду на таке.

З матеріалів провадження слідує, що в суді першої інстанції захисник заявив клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинений кримінальний проступок на підставі ч. 4 ст. 309 КК.

До свого клопотання захисник долучив довідку КНП «Обласний медичний спеціалізований центр», згідно якої обвинувачений проходив у цій установі повний курс добровільного стаціонарного лікування з діагнозом «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіноїдів, вживання зі шкідливими наслідками».

У судовому засіданні прокурор не заперечував проти задоволення заявленого клопотання. Враховуючи наведене, місцевий суд ухвалив рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК і закрив кримінальне провадження. Не погодившись із вказаним рішенням сторона обвинувачення оскаржила його в апеляційному порядку. Апеляційний суд, переглядаючи кримінальне провадження за апеляційною скаргою прокурора, доводи якої є аналогічними тим, що викладені ним в касаційній скарзі, погодився з правильністю рішення місцевого суду та навів у своїй ухвалі відповідні мотиви чому він дійшов такого висновку. При цьому апеляційний суд, спростовуючи доводи апеляційної скарги прокурора про те, що особі не було встановлено діагнозу «Наркоманія» послався на відповідь директора КНП «Обласний медичний спеціалізований центр», у якій останній роз’яснив, що відповідно до Закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» наркоманія – це психічний розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною.

Враховуючи наявність залежності від канабіноїдів у особи встановлений йому лікарями діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіноїдів, вживання зі шкідливими наслідками» відноситься до терміну «Наркоманія».

Відповідно до висновку Об’єднаної палати, викладеного в постанові від 29.11.2021 у справі 357/11205/19 особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 1 ст. 309 КК.

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

Добровільним в контексті ч. 4 ст. 309 КК слід вважати таке звернення особи до лікувального закладу, яке здійснюється за її особистою згодою, або згодою законного представника, що мало місце до моменту виходу суду першої інстанції до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у кримінальному провадженні. Для застосування цієї норми попередній факт перебування особи на обліку осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, не є визначальним, оскільки факт захворювання на наркоманію у такої особи може бути встановлено вперше.

Автор: Наталя Мамченко

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