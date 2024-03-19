Помер російський спортивний коментатор Василь Уткін

Спортивний коментатор Василь Уткін помер у віці 52 років.

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У рф помер відомий спортивний коментатор Василь Уткін. Йому було 52.

За попередніми даними причиною смерті стали проблеми із серцем. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» та «24 канал».

Зазначимо, що Уткін працював на телебаченні з 1994 року, вів низку футбольних передач і коментував матчі на спортивних телеканалах.

Про завершення кар'єри коментатора він оголосив у 2017 році.

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