У податковій зазначили, що взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Податкова служба у м. Києві повідомляє, який документ підтверджує взяття на облік у ДПС договору про спільну діяльність.

Зазначається, що що взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа подає одночасно із реєстраційною заявою платника податку на додану вартість або заявою про реєстрацію платника акцизного податку до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

заяву за формою №1-ОПП;

формою №1-ОПП; копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

картка державної реєстрації договору (контракту), якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор; копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність; копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачене використання надр.

У разі взяття на облік договору про спільну діяльність контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за формою №34-ОПП.

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