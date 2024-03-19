У Німеччині знайшли потенційну заміну для ракет Taurus, — ЗМІ

Як повідомляється, ФРН замовить у США крилаті ракети JASSM-ER, які можуть замінити Taurus.

Уряд Німеччини розпочав процес замовлення 75 новітніх крилатих ракет JASSM-ER у США, передає Bild

Стверджується, що ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі та відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними. Закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 млрд євро.

Видання пише, що разом із F-35 німці замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", але процес закупівлі JASSM затягнувся. Тепер офіційний контракт очікують восени цього року.

Крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю. У 2018 році авіаударами США за допомогою JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Башара Асада в Сирії.

Компанія-виробник Lockheed-Martin вказує дальність дії ракети у щонайменше 926 кілометрів. Фактична максимальна дальність польоту, яка також залежить від висоти та швидкості несучої системи, тримається у секреті.

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