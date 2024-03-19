Пентагон вестиме нагляд за використанням допомоги Україні на окремому веб-сайті

Раніше Конгрес призначив спеціального генерального інспектора з додатковими обов’язками та вимогами щодо нагляду за допомогою Україні.

Пентагон запустив сайт для нагляду за американською зброєю та обладнанням в Україні, повідомляє The Hill.

Сайт запущено в координації з Офісом генерального інспектора Держдепу та агентством з міжнародного розвитку США.

У заяві Пентагону йдеться, що на сайті представлено інформацію про роботу понад 20 наглядових агентств США, відомих під загальною назвою Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною. Ці агентства мають гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

На сайті також є контактна інформація, за якою можна повідомляти про будь-які звинувачення в шахрайстві, розтратах або неправомірному використанні допомоги Україні.

Як зазначив у своїй заяві заступник генерального інспектора Пентагону Роберт Сторч, сайт є «зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні».

На сайті також розміщені інформаційні бюлетені про те, скільки США надали допомоги Україні з моменту вторгнення рф у 2022 році – 113,4 млрд доларів, а також детальна інформація про наглядові проекти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.

Нагадаємо, що США призначили Роберта Сторча головним контролером за допомогою Україні.

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